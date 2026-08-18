Військові назвали ефективні засоби боротьби проти реактивних "Шахедів"

Перехоплення реактивних "Шахедів" – це дуже складна задача. Для цього необхідний засіб, який здатен підтримувати високу швидкість достатньо довго.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Як дрони-перехоплювачі полюють на "Шахеди": топ-7 основних питань ".

Опитані військові сходяться на думці, що ефективні дрони проти реактивних "Шахедів" повинні мати потужну гвинто-моторну групу, яка споживає дуже багато енергії. Через це акумуляторна батарея розряджається значно швидше.

Так, одним із варіантів можуть бути реактивні перехоплювачі. Водночас створення такої системи є технічно надзвичайно складним, а вимоги до компонентів — дуже високі. Цей напрям буде розвиватись, проте наразі йдеться переважно про окремі, розрізнені експерименти.

Як зазначили у TAF Industries, при підрахунку ефективності реактивних перехоплювачів потрібно порівнювати економічну ефективність дронів-перехоплювачів не з реактивними "Шахедами", а з ракетами, котрі використовує класична система ППО для захисту від ворожих дронів.

Вартість таких ракет може сягати 4,5 млн доларів. Звісно, є ракети і до мільйона доларів, проте це не зрівняється з вартістю одного перехоплювача, котрий може бути використаний для цих цілей.

Виробники дронів за час війни налагодили систему логістики для безперервного постачання засобів на фронт. Також налагоджені виробничі процеси для виготовлення великих партій.

Великі гравці ринку дронів уже мають досвід розробки та масштабування власних рішень за рекордно короткі проміжки часу. Це, власне, є однією з ключових переваг українських виробників у співпраці з міжнародними партнерами, котрі інвестують кошти або відкривають спільні виробництва за кордоном з українськими компаніями.