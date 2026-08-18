Военные назвали эффективные средства борьбы против реактивных "Шахедов"

Перехват реактивных "Шахедов" – это очень сложная задача. Для этого необходимо средство, способное поддерживать высокую скорость достаточно долго.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Как дроны-перехватчики охотятся за "Шахедами": топ-7 основных вопросов ".

Опрошенные военные сходятся во мнении, что эффективные дроны против реактивных "Шахедов" должны иметь мощную винтомоторную группу, потребляющую очень много энергии. Поэтому аккумуляторная батарея разряжается значительно быстрее.

Да, одним из вариантов могут быть реактивные перехватчики. В то же время создание такой системы является технически чрезвычайно сложным, а требования к компонентам очень высоки. Это направление будет развиваться, однако речь идет преимущественно об отдельных, разрозненных экспериментах.

Как отметили в TAF Industries, при подсчете эффективности реактивных перехватчиков следует сравнивать экономическую эффективность дронов-перехватчиков не с реактивными "Шахедами", а с ракетами, использующими классическую систему ПВО для защиты от вражеских дронов.

Стоимость таких ракет может достигать 4,5 млн. долларов. Конечно, есть ракеты и до миллиона долларов, однако это не сравнится со стоимостью одного перехватчика, который может быть использован для этих целей.

Производители дронов за время войны наладили систему логистики для непрерывной поставки средств на фронт. Также отлажены производственные процессы для изготовления крупных партий.

У крупных игроков рынка дронов уже есть опыт разработки и масштабирования собственных решений за рекордно короткие промежутки времени. Это, по сути, является одним из ключевых преимуществ украинских производителей в сотрудничестве с международными партнерами, которые инвестируют средства или открывают совместные производства за рубежом с украинскими компаниями.