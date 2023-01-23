Військові нарощують рубежі оборони Києва та області: обладнують загородження та укриття

"Триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва", - сказав начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенат Олександр Павлюк.

Окрім того, продовжується встановлення та облаштування вогневих споруд на ймовірних шляхах просування окупантів. Також триває процес обладнання укриттів для захисту особового складу.

З цією метою використовуються залізобетонні споруди, які встановлюються нижче рівня поверхні ґрунту, - задля максимального збереження життя військових.

Після подальшого облаштування споруди такого типу дозволять ефективно та безпечно організувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних та ротних опорних пунктів.

"Нарощуємо рубежі оборони, удосконалюємо їх обладнання, влаштовуємо інженерні загородження. Робота триває постійно, тож будь-які сподівання противника - марні", - додав Павлюк.

Нагадаємо, на півночі українські військові посилюються мобільними вогневими групами ППО.

У Рівненській, Волинській та Житомирській областях також посилено готуються до можливого наступу з Білорусі.

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