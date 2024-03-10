Військові можуть отримати матеріальну допомогу: які умови та скільки

Українські захисники можуть отримати матеріальну допомогу від держави для вирішення соціально-побутових питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Згідно рішенням міністра оборони України від 16.01.2024 № 183/уд, розмір матеріальної допомоги становить розмір місячного грошового забезпечення (зарплати).
За яких умов надають матеріальну допомогу:
У цьому випадку йдеться про онкологічне захворювання, захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В чи С, безперервне перебування на лікуванні, реабілітації (більше 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування.
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується один раз на рік.
Нагадаємо, раніше уряд спростив процедуру подання заявки для виплати сім'ям загиблих військовослужбовців. Це прискорить процедуру.
Також в уряді планують врегулювати розподіл виплат серед членів сімей загиблих військових.
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