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Військові можуть отримати матеріальну допомогу: які умови та скільки

Фото: військові можуть отримати матеріальну допомогу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники можуть отримати матеріальну допомогу від держави для вирішення соціально-побутових питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Згідно рішенням міністра оборони України від 16.01.2024 № 183/уд, розмір матеріальної допомоги становить розмір місячного грошового забезпечення (зарплати).

За яких умов надають матеріальну допомогу:

  • смерть військовослужбовця та/або його дружини (чоловіка), дітей, батьків;
  • поранення військовослужбовця, отриманого при виконанні завдань;
  • у разі наявності у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва);
  • сім’ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи заручниками, а також інтернованим в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми;
  • порушення стану здоров’я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами.

У цьому випадку йдеться про онкологічне захворювання, захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В чи С, безперервне перебування на лікуванні, реабілітації (більше 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується один раз на рік.

 

Нагадаємо, раніше уряд спростив процедуру подання заявки для виплати сім'ям загиблих військовослужбовців. Це прискорить процедуру.

Також в уряді планують врегулювати розподіл виплат серед членів сімей загиблих військових.

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