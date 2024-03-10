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Военные могут получить материальную помощь: какие условия и сколько

Фото: военные могут получить материальную помощь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники могут получить материальную помощь от государства для решения социально-бытовых вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Согласно решению министра обороны Украины от 16.01.2024 № 183/уд, размер материальной помощи составляет размер месячного денежного довольствия (зарплаты).

При каких условиях оказывают материальную помощь:

  • смерть военнослужащего и/или его супруги (супруга), детей, родителей;
  • ранение военнослужащего, полученного при выполнении задач;
  • в случае наличия у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья);
  • семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно) или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или признанных безвестно отсутствующими;
  • нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами.

В этом случае речь идет об онкологических заболеваниях, заболеваниях туберкулеза, ВИЧ/СПИДе, вирусном гепатите В или С, непрерывном пребывании на лечении, реабилитации (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается один раз в год.

 

Напомним, ранее правительство упростило процедуру подачи заявки для выплаты семьям погибших военнослужащих. Это ускорит процедуру.

Также в правительстве планируется урегулировать распределение выплат среди членов семей погибших военных.

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