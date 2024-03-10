Военные могут получить материальную помощь: какие условия и сколько

Украинские защитники могут получить материальную помощь от государства для решения социально-бытовых вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Согласно решению министра обороны Украины от 16.01.2024 № 183/уд, размер материальной помощи составляет размер месячного денежного довольствия (зарплаты).
При каких условиях оказывают материальную помощь:
В этом случае речь идет об онкологических заболеваниях, заболеваниях туберкулеза, ВИЧ/СПИДе, вирусном гепатите В или С, непрерывном пребывании на лечении, реабилитации (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения.
Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается один раз в год.
Напомним, ранее правительство упростило процедуру подачи заявки для выплаты семьям погибших военнослужащих. Это ускорит процедуру.
Также в правительстве планируется урегулировать распределение выплат среди членов семей погибших военных.
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