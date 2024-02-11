Виплати сім'ям загиблих військовослужбовців: в Україні спростили процедуру подання заявки
Уряд України ухвалив зміни, які дадуть змогу прискорити виплати сім'ям загиблих військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Така ініціатива також дозволила зменшити необхідний перелік документів для звернення до районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Для звернення тепер потрібні:
- копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї;
- довідки про реєстрацію місця проживання членів сім’ї;
- копії свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
- копії свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);
- копію довідки про ідентифікаційний код або копію сторінки паспорта з відміткою про його відсутність.
Такий алгоритм має запрацювати найближчим часом. Усі інші деталі та подробиці вказані на інфографіці.
Фото: Інфографіка (minre.gov.ua)
Виплати військовим та їхнім сім'ям
Нагадаємо, у вересні 2023 року Рада підтримала законопроект №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полоненим їхнім сім'ям.
Також раніше ми писали, у якому порядку сім'ї загиблих, зниклих безвісти та полонених військових отримують виплати.
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