Виплати сім'ям загиблих військовослужбовців: в Україні спростили процедуру подання заявки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Така ініціатива також дозволила зменшити необхідний перелік документів для звернення до районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Для звернення тепер потрібні:

копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї;

довідки про реєстрацію місця проживання членів сім’ї;

копії свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копії свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);

копію довідки про ідентифікаційний код або копію сторінки паспорта з відміткою про його відсутність.

Такий алгоритм має запрацювати найближчим часом. Усі інші деталі та подробиці вказані на інфографіці.

Фото: Інфографіка (minre.gov.ua)

Виплати військовим та їхнім сім'ям

Нагадаємо, у вересні 2023 року Рада підтримала законопроект №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полоненим їхнім сім'ям.

Також раніше ми писали, у якому порядку сім'ї загиблих, зниклих безвісти та полонених військових отримують виплати.