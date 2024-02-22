В уряді планують врегулювати розподіл виплат серед членів сімей загиблих військових

Одноразова грошова допомога у 15 млн гривень за смерть військових може бути виплачена за їхнім особистим розпорядженням. Водночас збережеться обов’язкова частка для членів сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Проектом, який підготувало Міноборони, пропонується встановити, що допомога 15 млн гривень виплачується "відповідно до розміру частки, визначеної в такому розпорядженні у відсотках".

"Незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи у розмірі 50% в частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження", - йдеться в проекті.

У разі відсутності особистого розпорядження право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги (її частки) мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого (померлого).

Документом пропонується розширення кола осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем, військовозобов’язаним або резервістом, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, без реєстрації шлюбу; онуків загиблого (померлого) військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли; дітей, народжених після загибелі (смерті) військовослужбовця.

Проектом передбачена заборона відмови від призначення та отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.