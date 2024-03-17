ua en ru
Нд, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові можуть оскаржити рішення ВЛК: алгоритм дій

Україна, Неділя 17 березня 2024 22:59
UA EN RU
Військові можуть оскаржити рішення ВЛК: алгоритм дій Фото: військові можуть оскаржити рішення ВЛК (biz.today.ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові можуть оскаржити рішення військово-лікарської комісії, якщо вони не згодні з висновком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними міністерства, якщо у постанові військово-лікарської комісії ступінь тяжкості поранення чи травми, на вашу думку, зазначено неправильно її можна оскаржити. Для цього необхідно слідувати алгоритму:

  • Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми;

  • Командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛЕК);

  • ЛЕК ухвалює рішення.

"У разі втрати працездатності понад 60 днів - будь-яка травма вважається тяжкою", - наголосили в МО.

Водночас в міністерстві зазначили, що встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

У вересні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
В Придністров'ї заявили про "приліт" по військовій частині. В ГУР і Молдові відреагували
В Придністров'ї заявили про "приліт" по військовій частині. В ГУР і Молдові відреагували
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті