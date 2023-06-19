Военные могут оформить инвалидность по упрощенной процедуре: детали

В Украине упростили процедуру проведения медико-социальной экспертизы военнослужащим. Для установления инвалидности раненому военному теперь не надо неделями сидеть в очередях под кабинетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины .

"В соответствии с положением о медико-социальной экспертизе, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 03.12.2009 № 1317, предусматривается проведение медико-социальной экспертизы военнослужащим, в том числе по месту их пребывания, лечения и реабилитации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на практике это означает, что для установления инвалидности раненому военному теперь не надо неделями сидеть в очередях под кабинетами - при необходимости комиссия выезжает к месту пребывания пациента.

Как это работает на практике

Лечащий врач военнослужащего сообщает секретарю военно-врачебной комиссии (ВВК) и/или врачебно-консультативной комиссии (ВКК) в медучреждении о необходимости проведения осмотра МСЭК пациента.

Далее передаются все необходимые документы, в частности паспорт или ID-карта с выпиской из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства, копия военного билета или временное удостоверение - для военнообязанных или призывников, само направление на МСЭК, медицинская документация и амбулаторная карта, свидетельство о болезни, выданное ВВК, и другие.

Тогда МСЭК в согласованную дату проводит осмотр военнослужащего по месту его пребывания, лечения или реабилитации. Заключение медико-социальной экспертизы он получает не позднее дня выписки из стационара.

"По результатам рассмотрения документов МСЭК выдает справку об установлении группы инвалидности, установлении процента утраты трудоспособности или рекомендует продолжить реабилитационные мероприятия для восстановления функций организма", - пояснили в Кабмине.

МСЭК в Украине

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что в Украине прекратят деятельность медико-социальных экспертных комиссий. Они перестанут существовать до 1 января 2025 года.

Во время военного положения на повторное обследование и прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭК) для установления группы инвалидности полгода. I, II или III группу инвалидности устанавливают исходя из состояния здоровья человека.