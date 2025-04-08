Військові КНДР порушили кордон Південної Кореї, було відкрито попереджувальний вогонь

Відносини між КНДР та Південною Кореєю

Відносини між КНДР та Південною Кореєю залишаються напруженими та нестабільними з часу завершення Корейської війни, яка завершилася перемир’ям, але не мирною угодою. Обидві країни формально перебувають у стані війни, а демілітаризована зона залишається однією з найбільш мілітаризованих ділянок у світі.

Попри окремі епізоди дипломатичних ініціатив, довготривалого прогресу у зближенні досягти не вдалося. Головними перешкодами залишаються ядерна програма КНДР, регулярні військові навчання Південної Кореї із США, а також ідеологічні розбіжності.

У лютому Південна Корея заявила про готовність прийняти північнокорейських солдатів, яких захопили у полон Збройні сили України (ЗСУ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.