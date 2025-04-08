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Військові КНДР порушили кордон Південної Кореї, було відкрито попереджувальний вогонь

Ілюстративне фото: Військові КНДР порушили кордон Південної Кореї, було відкрито попереджувальний вогонь (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Військові Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) порушили демаркаційну лінію, внаслідок чого бійці Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами військових Південної Кореї, демаркаційну лінію порушили близько 10 північнокорейських солдатів.

Після попереджувального вогню вони повернулись назад.

"Ми уважно стежимо за пересуванням північнокорейських військових і вживаємо необхідних заходів відповідно до оперативних процедур", - заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

 

Відносини між КНДР та Південною Кореєю

Відносини між КНДР та Південною Кореєю залишаються напруженими та нестабільними з часу завершення Корейської війни, яка завершилася перемир’ям, але не мирною угодою. Обидві країни формально перебувають у стані війни, а демілітаризована зона залишається однією з найбільш мілітаризованих ділянок у світі.

Попри окремі епізоди дипломатичних ініціатив, довготривалого прогресу у зближенні досягти не вдалося. Головними перешкодами залишаються ядерна програма КНДР, регулярні військові навчання Південної Кореї із США, а також ідеологічні розбіжності.

У лютому Південна Корея заявила про готовність прийняти північнокорейських солдатів, яких захопили у полон Збройні сили України (ЗСУ).

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КНДРПівденна Корея