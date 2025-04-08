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Военные КНДР нарушили границу Южной Кореи, был открыт предупредительный огонь

Иллюстративное фото: Военные КНДР нарушили границу Южной Кореи, был открыт предупредительный огонь (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Военные Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) нарушили демаркационную линию, в результате чего бойцы Южной Кореи открыли упреждающий огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам военных Южной Кореи, демаркационную линию нарушили около 10 северокорейских солдат.

После предупредительного огня они вернулись обратно.

"Мы внимательно следим за передвижением северокорейских военных и принимаем необходимые меры в соответствии с оперативными процедурами", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов.

 

 

Отношения между КНДР и Южной Кореей

Отношения между КНДР и Южной Кореей остаются напряженными и нестабильными со времени окончания Корейской войны, которая завершилась перемирием, но не мирным соглашением. Обе страны формально находятся в состоянии войны, а демилитаризованная зона остается одним из самых милитаризованных участков в мире.

Несмотря на отдельные эпизоды дипломатических инициатив, долговременного прогресса в сближении достичь не удалось. Главными препятствиями остаются ядерная программа КНДР, регулярные военные учения Южной Кореи с США, а также идеологические разногласия.

В феврале Южная Корея заявила о готовности принять северокорейских солдат, которых захватили в плен Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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