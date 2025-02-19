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Південна Корея готова прийняти північнокорейських військовополонених з України

Україна, Середа 19 лютого 2025 12:27
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Південна Корея готова прийняти північнокорейських військовополонених з України Фото: Південна Корея хоче повернути північнокорейських військовополонених (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Південна Корея заявила, що готова прийняти будь-яких північнокорейських солдатів, захоплених у полон Збройними силами України, які висловили бажання перейти на бік Півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Згідно з конституцією, північнокорейські солдати є нашими громадянами, і повага до вільного волевиявлення громадян відповідає міжнародному праву та звичаям", - йдеться в заяві МЗС Південної Кореї.

Південна Корея заявила, що довела свій намір до українських колег і що вони продовжать необхідні консультації. "Їх не слід відправляти проти їхньої волі в місце, де існує загроза переслідування", - додали в міністерстві.

Заява Південної Кореї була оприлюднена після того, як полонений солдат заявив в інтерв'ю газеті Chosun Ilbo, що він хоче попросити притулку в Південній Кореї. Газета процитувала неназваного українського чиновника, який сказав, що можливість цього залежатиме від поглядів південнокорейського уряду, не вдаючись у подробиці.

Раніше Україна заявила, що захопила двох північнокорейців, які воюють на боці Росії в Курській області, і що вона готова повернути полонених солдатів, якщо Пхеньян зможе організувати обмін на українських солдатів, яких утримують на Росії.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що близько 4000 північнокорейських солдатів було вбито або поранено в Курській області. Загалом КНДР відправила на війну проти України близько 12000 тисяч солдатів.

Як заявив заступник керівника Головного управління розвідки (ГУР) України Міністерства оборони Вадим Скібіцький, північнокорейські військові швидко адаптуються до сьогоднішньої війни, і наразі на Росії приблизно тисяча солдатів Північної Кореї проходять навчання на новій техніці.

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