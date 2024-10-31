Хто і за яких умов може вилучити автомобіль для армії в Україні: роз'яснення

В умовах воєнного стану в Україні можуть тимчасово вилучити транспорт для потреб армії.Такі заходи передбачені для забезпечення військових та служб тилу необхідними транспортними ресурсами.

Чиї автомобілі можуть мобілізувати для військових потреб - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Хто може вилучити авто

Вилучення транспортних засобів здійснюється за рішенням військових адміністрацій та інших уповноважених органів. Запити на мобілізацію транспорту можуть надходити від представників Міністерства оборони, Служби безпеки України (СБУ) та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Які авто можуть вилучити

Під мобілізацію в першу чергу підпадають вантажні та спеціальні автомобілі, які можуть бути корисні для військових потреб: позашляховики, мікроавтобуси, фургони та автомобілі підвищеної прохідності.

Легкові автомобілі можуть вилучатися у рідкісних випадках, коли інших транспортних засобів недостатньо. При цьому вилученню підлягають лише справні транспортні засоби.

Умови та компенсація

Вилучення автомобіля можливе лише за умови, що власник є юридичною особою або приватним підприємцем. Для таких громадян мобілізація автомобілів проводиться виключно у випадку крайньої необхідності та за наявності наказу військового командування.

Згідно з законодавством, вилучення транспорту супроводжується оформленням документації та актом прийому-передачі. Власник отримує довідку про те, що його транспорт було мобілізовано для потреб армії. У подальшому йому можуть запропонувати компенсацію в розмірі ринкової вартості автомобіля або повернення транспортного засобу у разі його збереження.