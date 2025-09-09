Военные на фронте смогут покупать пикапы и квадроциклы по упрощенной процедуре

В Украине воинские части, которые выполняют боевые задачи на фронте, смогут закупать бывшие в употреблении транспортные средства по упрощенной процедуре. Речь идет прежде всего о пикапах, квадроциклах и мотоциклах.

РБК-Украина ранее рассказывало, что в Украине во время военного положения могут временно изымать транспорт для нужд армии. Под мобилизацию подпадают грузовые, специальные и внедорожные автомобили, а легковые - в исключительных случаях. Изъятие проводят военные администрации по запросу Минобороны, СБУ или ГСЧС, с оформлением документов и возможным возмещением рыночной стоимости или возвращением авто владельцу.

Также мы писали, что во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Злоумышленники импортировали машины без уплаты налогов и продавали их для обогащения. За 2025 год они завезли более 300 авто. Во время обысков изъяли деньги, авто, документы и технику.