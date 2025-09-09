Военные на фронте смогут покупать пикапы и квадроциклы по упрощенной процедуре
В Украине воинские части, которые выполняют боевые задачи на фронте, смогут закупать бывшие в употреблении транспортные средства по упрощенной процедуре. Речь идет прежде всего о пикапах, квадроциклах и мотоциклах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
По данным ведомства, изменения, принятые Правительством по представлению Минобороны, уменьшают бюрократию в армии и усиливают обороноспособность.
Как будет проходить закупка:
- закупки осуществляются при наличии штатно-табельной потребности, при необходимости воинская часть вносит изменения в штат;
- подразделение готовит рапорт и приказ об определении объемов закупки;
- военные собирают коммерческие предложения и получают оценку выбранных машин от экспертов или сервисных центров МВД;
- готовится пакет документов для закупки и оформляется решение уполномоченного лица относительно метода приобретения, закон позволяет делать это без использования электронной системы;
- после согласования договора с финансовой и юридической службами подписывается купля-продажа, приобретенные машины ставят на учет в воинской части и передают документы в Военную службу правопорядка;
- после заключения контракта отчет о закупке публикуется в электронной системе в соответствии с выбранным методом.
Министерство обороны подчеркивает, что упрощенная процедура поможет быстрее обеспечивать воинские части необходимой техникой, в частности для выполнения боевых задач на фронте.іі
