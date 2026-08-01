Військові дослідили Китаю використовують американський ШІ для навчання систем оборони, - Reuters

Як сказано у статті, агенство провело огляд понад 80 китайських наукових праць та патентів, які показують, як військові та пов'язані з безпекою інститути в Китаї використовують передовий штучний інтелект США як швидкий спосіб розробки власних спеціалізованих систем.

Вивчені документи демонструють широке використання методу "дистиляція моделей", при якому результати роботи потужної системи ШІ використовується для навчання дрібніших, які можна розгорнути локально і без величезних обчислювальних витрат, необхідних для створення передових ШІ систем з нуля.

У матеріалах сказано, що оборонні відомства Китаю розглядають передові американські моделі ШІ як джерело технічних знань та спосіб скоротити відставання від американських конкурентів.

Наприклад, в одній із статей, опублікованій у 2025 році дослідниками з підрозділу 96941 Народно-визвольної армії Китаю, яка займається військовою розвідкою та кібервійною у Пекіні, було описано використання GPT-3.5 від OpenAI для обробки конфіденційного військового вихідного року.

Дослідники заявили, що сторонні моделі є непридатними для обробки секретної інформації. Тому, щоб подолати це обмеження, вони використовували GPT-3.5 для складання коротких описів програмного коду.

Таким чином, на цих описах вони навчили вітчизняну модель ШІ, яка мала працювати виключно в китайських військових мережах.

Інші приклади

Згідно з аналізом наукових праць, китайські дослідники використовували дистиляцію в різних цілях - починаючи від моніторингу контенту і до розгортання військових сил.

Наприклад, у Північно-Китайському університеті, що тісно пов'язаний зі збройовою промисловістю країни, дослідники використовували бібліотеку Claude 3 , Haiku від Anthropic для генерації синтетично навчальних даних для моделі класифікації тексту, яка використовується для моніторингу соцмереж та модерації контенту.

Ще одним прикладом є стаття 2024 року, опублікована Національним університетом оборонних технологій Народно-визвольної армії Китаю.

У цьому матеріалі описується використання методу дистиляції для зменшення розміру моделі обробки зображень, що в свою чергу дозволяє дронам аналізувати відео в реальному часі та підтримувати рішення щодо навігації та наведення на ціль у режимі реального часу навіть при обриві зв'язків.

Аналогічно, про що йдеться у дослідженні Китайської академії військових наук від 2026 року, дослідники використали дистиляцію для запуску моделі розпізнавання цілей на тактичному обладнанні під час імітаційних операцій за участю дронів, кораблів та безпілотних підводних човнів.

Що говорять у США та Китаї

Як пише Reuters, подібна історія стала одним із головних осередків напруженості напередодні американо-китайських переговорів з питань управління та безпеки ШІ, які мають відбутися у вересні.

Зокрема, американські чиновники вже звинуватили деякі китайські компанії у використанні методу дистиляції для отримання можливостей з американських моделей штучного інтелекту, що потенційно підриває експортний контроль та порушує права інтелектуальної власності.

Китай, у свою чергу, відкинув ці звинувачення, заявивши, що Вашингтон проводить "гегемонію" у сфері штучного інтелекту. Також у Пекіні стверджують, що американські компанії займалися аналогічною практикою.