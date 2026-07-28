Адміністрація Трампа заборонить імпорт людиноподібних роботів з Китаю, - Reuters

Сьогодні у вівторок, 28 липня, адміністрація Трампа планує оголосити про заборону імпорту нових китайських роботів та інверторів. Так Вашингтон має намір захистити розвиток американського ШІ від загроз нацбезпеці, а також повернути країні ключові галузі, які розвиватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами джерел, у вівторок вдень (за Києвом у ніч на середу) Федеральна комісія зв'язку планує запровадити відповідні заходи.

Вони будуть застосовуватися тільки до моделей роботів і інверторів, які ще не надійшли в продаж. При цьому комісія має право відкликати дозвіл на продаж моделей, які вже були дозволені на купівлю в США.

Окрім цього, очікується, що Вашингтон звільнить від обмежень багатьох постачальників, які не з Китаю. Тобто зроблять це точно так, як це було у разі недавніх заборон на іноземні дрони та маршрутизатори.

Таким чином, США заборонять імпорт з Китаю нових людиноподібних і чотириногих роботів, а також підключених до мережі інверторів, які дозволяють відновлюваним джерелам енергії та батареям підключатися до електромереж та обладнання центрів обробки даних.

Як пише Reuters, заплановані обмеження показують, що адміністрація Трампа прагне захистити ланцюжок поставок у сфері ШІ в США від китайських загроз, пов'язаних з порушенням роботи, крадіжкою даних та кібератаками, а також спонукає компанії переносити виробництво до США.

"Президент ясно дав зрозуміти, що США необхідні незалежні та надійні ланцюжки поставок для критично важливих та перспективних технологій, такі як роботизовані пристрої та інвертори", - сказав представник Білого дому.

Він додав, що економічна безпека - це національна національна безпека, і адміністрація Трампа продовжує реалізовувати політичну програму реіндустріалізації Америки.

Що ще важливо важливо враховувати

Деякі аналітики вважають, що людиноподібні роботи з "мозками" та підтримкою та ШІ набудуть широкого поширення у споживчому та промисловому секторах. Водночас стрімке будівництво центрів обробки даних залежатиме від надійних джерел інверторів.

Раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент попередив, що китайські компанії, які займаються розробкою штучного інтелекту, можуть зіткнутися із санкціями США за крадіжку інтелектуальної власності.

Крім цього, чиновники США прагнуть уникнути повторення сценарію, подібного до того, що стався з рідкісноземельними металами, які потрібні для високотехнологічного виробництва.

Йдеться про те, що Китай настільки в цьому став домінувати, що зміг використати доступ до мінералів для досягнення великих успіхів на міжнародній арені.