Сі Цзіньпін поставив армії Китаю нове завдання до 2027 року, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та китайське державне агентство "Сіньхуа" .

Під час виступу перед військовим керівництвом Сі Цзіньпін наголосив на необхідності інтеграції штучного інтелект та автономних систем у бойові операції Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Ця заява підкреслює зростаючі побоювання Пекіна щодо розриву або конкуренції у сфері військових технологій із США, які також активно інвестують у використання ШІ та автономних систем.

Керівництво Китаю вважає, що безпілотні платформи та штучний інтелект змінять природу сучасних війн, а тому армія має адаптувати свої стратегії, навчання та підготовку кадрів під нові реалії.

Зкклик китайського лідера пролунав на тлі підготовки НВАК до відзначення свого 100-річчя у 2027 році - дати, до якої, за словами Сі Цзіньпіна, армія має продемонструвати значний прогрес у розбудові сучасних збройних сил.