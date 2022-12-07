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Не військові чи політичні завдання. Арестович пояснив, для чого Путіну ракетні обстріли

Фото: Олексій Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Росії не вдасться масованими ракетними ударами по Україні змінити хід війни або призвести до повного блекауту, проте керівник Кремля Володимир Путін не припиняє такі обстріли, переслідуючи інші цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"За обстрілами вже не стоять завдання військового характеру. Не стоять навіть політичні. За ракетними обстрілами України стоять понти. Багатомільярдні понти, випущені в повітря", - зазначив він.

На думку Арестовича, Путін таким чином хоче показати, що армія РФ є високотехнологічною і здатною "на якісь дії".

"Захід на це реагує новими санкціями та поставками озброєнь, а ми постимо меми. Якби прибрати ракетні удари - вдень, під сотні камер - виявиться, що вся доблесна російська армія може звітувати за взяття Курдюмівки", - сказав радник ОП.

Так, вважає Арестович, Путін "пустив на понти" стратегічний запас ракет, прикриття відсутності боєздатності армії та "відтягування свого кінця". При цьому платитимуть за це за це покоління громадян РФ, а з кожним наступним ракетним ударом по Україні результат для противника "все нижче і наближається до нуля", додав він.

Нагадаємо, за даними Forbes, загальна вартість ракет, які 5 грудня РФ випустила Україною, становить близько 500 мільйонів доларів.

У Міноборони України звернули увагу, що цього дня масованого удару по Україні російський диктатор Володимир Путін заморозив пенсійні виплати росіянам ще на рік.

Як повідомлялося, українські сили під час російської ракетної атаки 5 грудня збили понад 60 із понад 70 ракет.

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