Парадокс. У Резнікова вказали на зв'язок ракетних ударів та заморозку пенсій у РФ

Фото: у Резнікова вказали на зв'язок ракетних ударів та заморожування пенсій у РФ (twitter.com)

Президент РФ Володимир Путін заморозив виплати пенсіонерам у день масованого удару по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Twitter.