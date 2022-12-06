Парадокс. У Резнікова вказали на зв'язок ракетних ударів та заморозку пенсій у РФ
Президент РФ Володимир Путін заморозив виплати пенсіонерам у день масованого удару по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Twitter.
"Парадокс: 5 грудня, в день масованого ракетного удару по Україні, Путін заморозив пенсійні виплати росіянам ще на рік. За найскромнішими оцінками, цей удар коштував півмільярда доларів США. З усіх росіян пенсіонери найбільше підтримують війну", - зазначили у відомстві. .
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за підрахунками Forbes, загальна вартість усіх ракет, які росіяни випустили Україною 5 грудня, становить 400-500 мільйонів доларів.
Також ми писали, що 5 грудня сили протиповітряної оборони України збили близько 60 з понад 70 російських ракет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.