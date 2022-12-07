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Не военные или политические задачи. Арестович объяснил, для чего Путину ракетные обстрелы

Фото: Алексей Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Российской Федерации не удастся массированными ракетными ударами по Украине изменить ход войны или привести к полному блэкауту, однако руководитель Кремля Владимр Путин не прекращает такие обстрелы, преследуя иные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"За обстрелами уже не стоят задачи военного характера. Не стоят даже политические. За ракетными обстрелами Украины стоят понты. Многомиллиардные понты, выпущенные на воздух", - отметил он.

По мнению Арестовича, Путин таким образом хочет показать, что армия РФ высокотехнологичная и способна "на какие-то действия".

"Запад на это реагирует новыми санкциями и поставками вооружений, а мы постим мэмы. Если бы убрать ракетные удары - днем, под сотни камер - окажется, что вся доблестная российская армия может отчитаться за взятие Курдюмовки", - сказал советник ОП.

Так, считает Арестович, Путин "пустил на понты" стратегический запас ракет, прикрытие отсутствия боеспособности армии и "оттягивания своего конца". При этом платить за это будут за это поколения граждан РФ, а с каждым последующем ракетным ударом по Украине результат для противника "все ниже и близится к нулю", добавил он.

Напомним, по данным Forbes, общая стоимость ракет, которые 5 декабря РФ выпустила по Украине, составляет около 500 миллионов долларов.

В Минобороны Украины обратили внимание, что в этот день массированного удара по Украине российский диктатор Владимир Путин заморозил пенсионные выплаты россиянам еще на год.

Как сообщалось, украинские силы во время российской ракетной атаки 5 декабря сбили более 60 из более 70 ракет.

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