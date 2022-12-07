Не военные или политические задачи. Арестович объяснил, для чего Путину ракетные обстрелы

"За обстрелами уже не стоят задачи военного характера. Не стоят даже политические. За ракетными обстрелами Украины стоят понты. Многомиллиардные понты, выпущенные на воздух", - отметил он.

По мнению Арестовича, Путин таким образом хочет показать, что армия РФ высокотехнологичная и способна "на какие-то действия".

"Запад на это реагирует новыми санкциями и поставками вооружений, а мы постим мэмы. Если бы убрать ракетные удары - днем, под сотни камер - окажется, что вся доблестная российская армия может отчитаться за взятие Курдюмовки", - сказал советник ОП.

Так, считает Арестович, Путин "пустил на понты" стратегический запас ракет, прикрытие отсутствия боеспособности армии и "оттягивания своего конца". При этом платить за это будут за это поколения граждан РФ, а с каждым последующем ракетным ударом по Украине результат для противника "все ниже и близится к нулю", добавил он.