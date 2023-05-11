Військові бригади "Едельвейс" показали, як взяли в полон російського окупанта (відео)

"Зі всіх джерел інформації ви кожного дня чуєте про певні "події" які скоро будуть відбуватись. Ми також неодноразово говорили про "сюрпризи" поблизу Бахмута. Отож. До вашої уваги анонс", - йдеться в дописі під відео.

На відео показано, як окупант наближається до українських позицій, вигукуючи "Не стріляйте!". Потім він починає скаржитися на те, що його нібито кинули терористи з ПВК "Вагнера", додаючи, що його "закинули сюди тільки вчора".