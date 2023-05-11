Военные бригады "Эдельвейс" показали, как взяли в плен российского оккупанта (видео)

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" обнародовали видео со сдачей в плен российского оккупанта, которого, по его словам, "кинули" террористы ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
"Из всех источников информации вы каждый день слышите об определенных "событиях", которые скоро будут происходить. Мы также неоднократно говорили о "сюрпризах" возле Бахмута. Так что вашему вниманию анонс", - говорится в сообщении под видео.
На видео показано, как оккупант приближается к украинским позициям, выкрикивая "Не стреляйте!". Затем он начинает жаловаться на то, что его якобы бросили террористы из ЧВК "Вагнера", добавляя, что его "забросили сюда только вчера".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Бахмуте воины роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен оккупанта благодаря ударному дрону.
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