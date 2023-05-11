Военные бригады "Эдельвейс" показали, как взяли в плен российского оккупанта (видео)

"Из всех источников информации вы каждый день слышите об определенных "событиях", которые скоро будут происходить. Мы также неоднократно говорили о "сюрпризах" возле Бахмута. Так что вашему вниманию анонс", - говорится в сообщении под видео.

На видео показано, как оккупант приближается к украинским позициям, выкрикивая "Не стреляйте!". Затем он начинает жаловаться на то, что его якобы бросили террористы из ЧВК "Вагнера", добавляя, что его "забросили сюда только вчера".