Білорусь провела навчання зі стрільбами біля кордону Литви під час саміту НАТО (фото)

Військовослужбовці армії Білорусі провели навчання на кордоні з Литвою. Це відбулось у розпал саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міноборони Білорусі .

"На Гожському полігоні у військовослужбовців 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади відбуваються комплексні тактичні заняття з бойовими стрільбами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час занять мотострілецькі відділення відпрацювали питання "блокування та знищення умовного противника", встановлення мінних полів стройовим розрахунком, ураження цілі з озброєння БМП-2 та штатної стрілецької зброї.

Фото: навчання армії Білорусі (t.me/modmilby)

Також військовослужбовці армії Білорусі відпрацювали "нанесення вогневого ураження з використанням навчального боєприпасу", що скидається з квадрокоптера.

Гожський полігон знаходиться поблизу міста Гродна, яке розташовано поблизу кордону з Польщею та Литвою.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, що сьогодні у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме і завтра. На ньому союзники зібралися насамперед для того, аби визначити майбутнє України в Альянсі та її боротьбу з російською агресією. А саме в контексті її військової підтримки. Як анонсували партнери, на цьому саміті буде узгоджено новий пакет військової допомоги НАТО для України.

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Ситуація у Білорусі

Минулого року військове командування Білорусі влаштувало перевірку можливості початку мобілізації у кількох регіонах. За даними білоруських ЗМІ, у разі оголошення в Білорусі військового стану та переходу країни на "військові рейки" для потреб армії працюватимуть 1,5 млн осіб.

Нещодавно у Білорусі провели так зване "мобілізаційні навчання". Воно проходило у Мінській області і тривало 10 днів, до 30 червня.

Сьогодні стало відомо, що влада Білорусі хоче, щоб найманці приватної військової компанії "Вагнера", яких розмістять у країні, навчали білоруських солдатів.