ua ru
Вт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білорусь провела навчання зі стрільбами біля кордону Литви під час саміту НАТО (фото)

Новость на русском →
Білорусь, Вівторок 11 липня 2023 22:40
Білорусь провела навчання зі стрільбами біля кордону Литви під час саміту НАТО (фото) Фото: Навчання армії Білорусі (t.me/modmilby)
Автор: Дмитро Браславський

Військовослужбовці армії Білорусі провели навчання на кордоні з Литвою. Це відбулось у розпал саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міноборони Білорусі.

"На Гожському полігоні у військовослужбовців 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади відбуваються комплексні тактичні заняття з бойовими стрільбами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час занять мотострілецькі відділення відпрацювали питання "блокування та знищення умовного противника", встановлення мінних полів стройовим розрахунком, ураження цілі з озброєння БМП-2 та штатної стрілецької зброї.

Фото: навчання армії Білорусі (t.me/modmilby)

Також військовослужбовці армії Білорусі відпрацювали "нанесення вогневого ураження з використанням навчального боєприпасу", що скидається з квадрокоптера.

Гожський полігон знаходиться поблизу міста Гродна, яке розташовано поблизу кордону з Польщею та Литвою.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, що сьогодні у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме і завтра. На ньому союзники зібралися насамперед для того, аби визначити майбутнє України в Альянсі та її боротьбу з російською агресією. А саме в контексті її військової підтримки. Як анонсували партнери, на цьому саміті буде узгоджено новий пакет військової допомоги НАТО для України.

Всі найцікавіші новини із саміту НАТО - читайте в онлайні РБК-Україна за посиланням.

Ситуація у Білорусі

Минулого року військове командування Білорусі влаштувало перевірку можливості початку мобілізації у кількох регіонах. За даними білоруських ЗМІ, у разі оголошення в Білорусі військового стану та переходу країни на "військові рейки" для потреб армії працюватимуть 1,5 млн осіб.

Нещодавно у Білорусі провели так зване "мобілізаційні навчання". Воно проходило у Мінській області і тривало 10 днів, до 30 червня.

Сьогодні стало відомо, що влада Білорусі хоче, щоб найманці приватної військової компанії "Вагнера", яких розмістять у країні, навчали білоруських солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Литва Польща
NEWS
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО