Військова й цивільна кар'єра в одному навчанні? Міноборони радить, куди вступати

Деякі вищі навчальні заклади пропонують освіту, що відкриває можливості як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі. Один з варіантів - кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки й технологій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Універсальну освіту громадянам України пропонує кафедра військової підготовки Держспецтрансслужби Українського державного університету науки й технологій (УДУНТ) у місті Дніпро Дніпропетровської області.
Цей навчальний підрозділ запрошує до навчання тих, хто прагне здобути освіту, що відкриває можливості як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі.
Він готує фахівців для:
Кафедра військової підготовки Держспецтрансслужби УДУНТ пропонує підготовку за спеціалізаціями, які є затребуваними як у військовій, так і в цивільній сферах.
Обираючи напрям "Будівництво та цивільна інженерія", можна долучитись до таких освітніх програм:
"Машинобудування" пропонує освітню програму "Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби".
Ті, кому до вподоби спеціалізація "Залізничний транспорт", можуть обрати такі програми:
У Міноборони розповіли, що навчання на кафедрі військової підготовки Держспецтрансслужби має низку переваг:
Серед додаткових можливостей згадуються такі:
Важливо й те, що викладацький склад кафедри має великий професійний та службовий досвід.
"Викладачі активно застосовують та впроваджують в навчальну діяльність новітні активні форми навчання та поєднують їх із сучасним досвідом ведення бойових дій", - пояснили українцям.
Прийом документів для вступу на кафедру військової підготовки Держспецтрансслужби УДУНТ триває:
При цьому вимоги до абітурієнтів є такими:
Насамкінець варто зазначити, що вступ до університету здійснюється за результатами:
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