Военная и гражданская карьера в одном обучении? Минобороны советует, куда поступать

Некоторые высшие учебные заведения предлагают образование, открывающее возможности как в гражданской жизни, так и в военной карьере. Один из вариантов - кафедра военной подготовки специалистов Государственной специальной службы транспорта Украинского государственного университета науки и технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Универсальное образование гражданам Украины предлагает кафедра военной подготовки Госспецтрансслужбы Украинского государственного университета науки и технологий (УГУНТ) в городе Днепр Днепропетровской области.
Это учебное подразделение приглашает к обучению тех, кто стремится получить образование, открывающее возможности как в гражданской жизни, так и в военной карьере.
Оно готовит специалистов для:
Кафедра военной подготовки Госспецтрансслужбы УГУНТ предлагает подготовку по специализациям, которые являются востребованными как в военной, так и в гражданской сферах.
Выбирая направление "Строительство и гражданская инженерия", можно приобщиться к таким образовательным программам:
"Машиностроение" предлагает образовательную программу "Эксплуатация и ремонт техники Госспецтрансслужбы".
Те, кому нравится специализация "Железнодорожный транспорт", могут выбрать такие программы:
В Минобороны рассказали, что обучение на кафедре военной подготовки Госспецтрансслужбы имеет ряд преимуществ:
Среди дополнительных возможностей упоминаются следующие:
Важно и то, что преподавательский состав кафедры имеет большой профессиональный и служебный опыт.
"Преподаватели активно применяют и внедряют в учебную деятельность новейшие активные формы обучения и сочетают их с современным опытом ведения боевых действий", - объяснили украинцам.
Прием документов для поступления на кафедру военной подготовки Госспецтрансслужбы УГУНТ продолжается:
При этом требования к абитуриентам являются следующими:
В завершение стоит отметить, что поступление в университет осуществляется по результатам:
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