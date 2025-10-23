Військова поліція в Україні: чи зможуть зупиняти цивільних і перевіряти документи

Що зміниться

За словами Фомського, законопроєкт про створення військової поліції вже ухвалений у першому читанні. Якщо Верховна Рада проголосує його в другому читанні, новий орган почне діяти через три місяці після публікації закону.

Військова поліція створюватиметься на базі чинної Військової служби правопорядку. До її складу увійдуть наявні ресурси, техніка та особовий склад, який уже має бойовий досвід і відповідну підготовку.

Які матиме повноваження

Фомський уточнив, що діяльність військової поліції буде зосереджена на військовослужбовцях Збройних сил, Міністерства оборони та Державної спеціальної служби транспорту.

Цивільних осіб вона не перевірятиме, окрім випадків, коли ті перебуватимуть:

на території військової частини без дозволу;

або за кермом військового транспорту.

"Якщо цивільна особа перебуває на території військової частини без законних підстав, її виведуть за межі частини. Якщо є ознаки правопорушення - передадуть Нацполіції", - пояснив він.

Що стосується блокпостів і комендантської години

Перевірку документів на блокпостах або під час комендантської години здійснюватимуть представники військових комендатур, до складу яких входять військові, нацгвардійці та поліцейські.

"Законопроєктом не передбачено, що військова поліція буде мати такі повноваження", - зазначив Фомський.

Кандидати до лав військової поліції проходитимуть спеціальну перевірку, у тому числі з використанням поліграфа. Також у структурі діятимуть підрозділи внутрішньої безпеки, а контроль за діяльністю здійснюватимуть Кабмін і профільний комітет Верховної Ради.