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Військова підтримка України Литвою вже склала 280 мільйонів євро

Фото: Арвідас Анушаускас, голова Міноборони Литви (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Литва вже надала Україні допомогу з озброєнням на загальну суму 280 мільйонів євро, і підтримка продовжуватиметься й надалі.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Військова підтримка Литви Україні на сьогодні становить 280 мільйонів євро і ми не зупинимося! Литва підтримуватиме Україну до кінця!" - йдеться у публікації.

Пост в мережі глава литовського оборонного відомства супроводив хештегом #StandWithUkraine.

Глава Міноборони Литви висловився про підтримку України (фото: скрін twitter.com/a_anusauskas)

Нагадаємо, 4 грудня Литва оголосила про передачу Україні снарядів до артилерії - у Міноборони країни уточнили, що йдеться про відправку 155-мм боєприпасів.

Раніше Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Додамо також, що прем'єр Литви Інґріда Шимоніте закликала США чи європейські країни надати Україні ракети ATACMS чи аналог.

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