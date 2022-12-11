Військова підтримка України Литвою вже склала 280 мільйонів євро

Литва вже надала Україні допомогу з озброєнням на загальну суму 280 мільйонів євро, і підтримка продовжуватиметься й надалі.
Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Військова підтримка Литви Україні на сьогодні становить 280 мільйонів євро і ми не зупинимося! Литва підтримуватиме Україну до кінця!" - йдеться у публікації.
Пост в мережі глава литовського оборонного відомства супроводив хештегом #StandWithUkraine.
Глава Міноборони Литви висловився про підтримку України (фото: скрін twitter.com/a_anusauskas)
Нагадаємо, 4 грудня Литва оголосила про передачу Україні снарядів до артилерії - у Міноборони країни уточнили, що йдеться про відправку 155-мм боєприпасів.
Раніше Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
Додамо також, що прем'єр Литви Інґріда Шимоніте закликала США чи європейські країни надати Україні ракети ATACMS чи аналог.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.