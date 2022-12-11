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Военная поддержка Украины Литвой уже составила 280 миллионов евро

Фото: Арвидас Анушаускас, глава Минобороны Литвы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Литва уже оказала Украине помощь с вооружением на общую сумму 280 миллионов евро, и поддержка будет продолжаться и дальше.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Военная поддержка Литвы Украине на сегодняшний день составляет 280 миллионов евро и мы не остановимся! Литва будет поддерживать Украину до конца!" - говорится в публикации.

Пост в сети глава литовского оборонного ведомства сопроводил хэштегом #StandWithUkraine.

Глава Минобороны Литвы высказался о поддержке Украины (фото: скрин twitter.com/a_anusauskas)

Напомним, 4 декабря Литва объявила о передаче Украине снарядов к артиллерии - в Минобороны страны уточнили, что речь идет об отправке 155-мм боеприпасов.

Ранее Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Добавим также, что премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала США или европейские страны предоставить Украине ракеты ATACMS или аналог.

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