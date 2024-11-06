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Військова підготовка для студентів: у МОН розповіли деталі

Фото: військовий (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Вже з наступного року українські студенти почнуть проходити базову військову підготовку в рамках університетської освіти.

Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини.LIVE".

Він пояснив, що ця ініціатива не стосується мобілізації, а має на меті підготувати студентів до базових навичок, які потрібні у воєнний і не тільки час.

Вінницький зазначив, що військова підготовка для студентів була вже закладена у бюджеті на 2025 рік.

За його словами, вона включатиме:

  • орієнтування на полігонах,
  • навчання поводженню зі зброєю,
  • надання першої допомоги,
  • основи тактичній медицині.

Вінницький також додав, що відповідна ініціатива є продовженням реформи предмета "Захист України" у старшій школі.

Окрім цього, він розповів, що наразі в Україні розробляється відповідна система, а також облаштовуються навчальні полігони.

Заступник міністра освіти повідомив, що з січня 2025 року планується початок підготовки інструкторів для аудиторної частини.

За його словами, військова підготовка студентів ймовірно розпочнеться на 3-му курсі навчання, оскільки вони якраз у цей час досягнуть 19-20 років.

"Мобілізаційний вік залишається 25 років. Просто особа, яка закінчує вищу освіту, повинна вміти поводитися зі зброєю, знати місця зборів у разі потреби, розуміти, як захищатися, надавати першу медичну допомогу та орієнтуватися в тактичній медицині. Усі ці знання закладені в базовій загальній військовій підготовці", - резюмував Вінницький.

Детальніше про зміни викладання дисципліни "Захист України" - у матеріалі РБК-Україна.

Наразі відомо, що викладання цього предмету в Україні здійснюється за новою програмою в експериментальному форматі у близько 1200 закладах середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

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