Военная подготовка для студентов: в МОН рассказали детали

Уже в следующем году украинские студенты начнут проходить базовую военную подготовку в рамках университетского образования.
Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости.LIVE".
Он пояснил, что эта инициатива не касается мобилизации, а цель подготовить студентов к базовым навыкам, которые нужны в военное и не только время.
Винницкий отметил, что военная подготовка для студентов была уже заложена в бюджете на 2025 год.
По его словам, она будет включать:
Винницкий также добавил, что соответствующая инициатива - продолжение реформы предмета "Защита Украины" в старшей школе.
Кроме того, он рассказал, что сейчас в Украине разрабатывается соответствующая система, а также обустраиваются учебные полигоны.
Замминистра образования сообщил, что с января 2025 года планируется начало подготовки инструкторов для аудиторной части.
По его словам, военная подготовка студентов, вероятно, начнется на 3-м курсе обучения, поскольку они как раз в это время достигнут 19-20 лет.
"Мобилизационный возраст остается 25 лет. Просто лицо, оканчивающее высшее образование, должно уметь обращаться с оружием, знать места сборов в случае необходимости, понимать, как защищаться, оказывать первую медицинскую помощь и ориентироваться в тактической медицине. Все эти знания заложены в базовой общей общей военной подготовке", - резюмировал Винницкий.
Детальнее об изменениях преподавания дисциплины "Защита Украины" - в материале РБК-Украина.
Известно, что преподавание этого предмета в Украине осуществляется по новой программе в экспериментальном формате в около 1200 заведениях среднего, профессионально-технического и профессионального высшего образования.
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