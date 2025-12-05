Військова підготовка для студентів-медиків стане обов’язковою, - Свириденко

За її словами, цей крок дозволить сформувати кадровий резерв із фахівців, які "критично важливі для фронту і системи військової медицини".

"Також оновлюємо перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку, та уточнюємо професійний стандарт - вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу", - зазначила прем'єр.

Свириденко пояснила, що навчальні програми міститимуть чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання. Вони також передбачають збільшення обсягу навчального часу на 20%.

"Сьогодні 33 кафедри українських вишів готують офіцерів запасу. Завдяки ухваленим змінам ми забезпечимо вищу якість підготовки та зміцнимо оборонний потенціал держави", - наголосила очільниця уряду.