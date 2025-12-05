Военная подготовка для студентов-медиков станет обязательной, - Свириденко

По ее словам, этот шаг позволит сформировать кадровый резерв из специалистов, которые "критически важны для фронта и системы военной медицины".

"Также обновляем перечень высших учебных заведений, которые будут осуществлять такую подготовку, и уточняем профессиональный стандарт - требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров запаса", - отметила премьер.

Свириденко пояснила, что учебные программы будут содержать четкие требования к содержанию, графику и формам обучения. Они также предусматривают увеличение объема учебного времени на 20%.

"Сегодня 33 кафедры украинских вузов готовят офицеров запаса. Благодаря принятым изменениям мы обеспечим более высокое качество подготовки и укрепим оборонный потенциал государства", - подчеркнула глава правительства.