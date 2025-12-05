Військова підготовка для студентів-медиків стане обов’язковою, - Свириденко
В українських вишах посилюють військову підготовку. Зокрема, підготовка офіцерів запасу буде обов’язковою частиною навчання для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram.
За її словами, цей крок дозволить сформувати кадровий резерв із фахівців, які "критично важливі для фронту і системи військової медицини".
"Також оновлюємо перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку, та уточнюємо професійний стандарт - вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу", - зазначила прем'єр.
Свириденко пояснила, що навчальні програми міститимуть чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання. Вони також передбачають збільшення обсягу навчального часу на 20%.
"Сьогодні 33 кафедри українських вишів готують офіцерів запасу. Завдяки ухваленим змінам ми забезпечимо вищу якість підготовки та зміцнимо оборонний потенціал держави", - наголосила очільниця уряду.
Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, Кабмін затвердив законопроєкт, який передбачає нові контракти для військових із чіткими термінами служби та бонусами. Документ передбачає контракти для солдатів, сержантів та офіцерів усіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та інших.
Крім того, 4 грудня український парламент ухвалив два закони для посилення обороноздатності країни. Один з них розширює податкові пільги для потреб оборони, інший - спрощує митні процедури для імпорту товарів, потрібних для оборони.