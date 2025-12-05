ua en ru
Военная подготовка для студентов-медиков станет обязательной, - Свириденко

Украина, Пятница 05 декабря 2025 19:52
UA EN RU
Военная подготовка для студентов-медиков станет обязательной, - Свириденко Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В украинских вузах усиливают военную подготовку. В частности, подготовка офицеров запаса будет обязательной частью обучения для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

По ее словам, этот шаг позволит сформировать кадровый резерв из специалистов, которые "критически важны для фронта и системы военной медицины".

"Также обновляем перечень высших учебных заведений, которые будут осуществлять такую подготовку, и уточняем профессиональный стандарт - требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров запаса", - отметила премьер.

Свириденко пояснила, что учебные программы будут содержать четкие требования к содержанию, графику и формам обучения. Они также предусматривают увеличение объема учебного времени на 20%.

"Сегодня 33 кафедры украинских вузов готовят офицеров запаса. Благодаря принятым изменениям мы обеспечим более высокое качество подготовки и укрепим оборонный потенциал государства", - подчеркнула глава правительства.

Напомним, сегодня, 5 декабря, Кабмин утвердил законопроект, который предусматривает новые контракты для военных с четкими сроками службы и бонусами. Документ предусматривает контракты для солдат, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны: ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и других.

Кроме того, 4 декабря украинский парламент принял два закона для усиления обороноспособности страны. Один из них расширяет налоговые льготы для нужд обороны, другой - упрощает таможенные процедуры для импорта товаров, необходимых для обороны.

