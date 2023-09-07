ua en ru
Чт, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пенсія по інвалідності. Скільки платять в Україні військовим

Україна, Четвер 07 вересня 2023 09:48
UA EN RU
Пенсія по інвалідності. Скільки платять в Україні військовим Фото: скільки платять в Україні військовим з інвалідністю (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від Закону, згідно з яким призначаються виплати.

Пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:

  • в період проходження служби;
  • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
  • або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

  • I група - 100 % сум грошового забезпечення;
  • II група - 80 % сум грошового забезпечення;
  • III група - 60 % сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

  • I група - 70 % сум грошового забезпечення;
  • II група - 60 % сум грошового забезпечення;
  • III група - 40 % сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не
може бути нижче:

  • І група - 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2022 - 13604,50 грн (2093 х 650%);
  • ІІ група - 525% ПМ, з 01.12.2022 - 10 988,25 грн (2093 х 525%);
  • ІІІ група - 360 % ПМ, з 01.12.2022 - 7534,80 грн (2093 х 360%).

Доплати військовим

В Україні всі учасники бойових дій мають право на надбавки до пенсійних виплат. Але загальна процедура нарахування суми не відрізняється від процедури для інших громадян.

На суму пенсії впливають два фактори: трудовий стаж і розмір заробітної плати, яку ви отримували впродовж роботи.

Які доплати можуть отримувати військовослужбовці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
виплати пенсії в Україні
NEWS
Попередив про вторгнення і обіцяє повернути Крим: що відомо про Буданова та його прогнози
Попередив про вторгнення і обіцяє повернути Крим: що відомо про Буданова та його прогнози
DAILY
До Криму і далі. Які ракети можуть змінити хід війни і чому Захід їх ще не надав Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна До Криму і далі. Які ракети можуть змінити хід війни і чому Захід їх ще не надав Україні