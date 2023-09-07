Пенсія по інвалідності. Скільки платять в Україні військовим
Військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від Закону, згідно з яким призначаються виплати.
Пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:
- в період проходження служби;
- або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
- або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
- I група - 100 % сум грошового забезпечення;
- II група - 80 % сум грошового забезпечення;
- III група - 60 % сум грошового забезпечення.
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
- I група - 70 % сум грошового забезпечення;
- II група - 60 % сум грошового забезпечення;
- III група - 40 % сум грошового забезпечення.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не
може бути нижче:
- І група - 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2022 - 13604,50 грн (2093 х 650%);
- ІІ група - 525% ПМ, з 01.12.2022 - 10 988,25 грн (2093 х 525%);
- ІІІ група - 360 % ПМ, з 01.12.2022 - 7534,80 грн (2093 х 360%).
Доплати військовим
В Україні всі учасники бойових дій мають право на надбавки до пенсійних виплат. Але загальна процедура нарахування суми не відрізняється від процедури для інших громадян.
На суму пенсії впливають два фактори: трудовий стаж і розмір заробітної плати, яку ви отримували впродовж роботи.
Які доплати можуть отримувати військовослужбовці - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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