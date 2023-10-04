"Военная" пенсия по выслуге лет в Украине: кто может получить и сколько
Одним из видов пенсий, на которую могут претендовать военные в Украине, является пенсия по выслуге лет. В то же время для ее получения есть ряд условий, в том числе увольнение.
Об этом рассказала представитель Святошинского РТЦК и СП младший сержант Вероника Чеканова, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"На пенсию по выслуге лет имеют право военнослужащие, имеющие на день увольнения выслугу 25 календарных лет и достигшие 45-летнего возраста", - рассказала она.
По словам Чекановой, данный вид пенсии назначается с момента увольнения военнослужащего из рядов ВСУ.
Размер пенсии
Представитель ТЦК и СП отметила, что пенсии исчисляются из размера денежного довольствия, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
"Максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет не более 70% от денежного довольствия", - пояснила она.
При этом из доплат в размерах 30, 50 и 100 тыс. грн согласно постановлению Кабмина от 24.02.2022 года № 168 ЕСВ не уплачивается. В расчет берутся суммы денежного довольствия за последние 24 месяца.
Расчет
Рассчитывается пенсия следующим образом:
- за 25 лет выслуги - 50% денежного довольствия военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;
- за 25 лет общего стажа, из которого военная служба составляет не менее 12 лет и 6 месяцев - 50% денежного довольствия (за последние 24 месяца) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;
- при увольнении по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги – 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.
Как сообщалось ранее, военнослужащие имеют право оформить и пенсию по инвалидности как во время прохождения службы, так и после увольнения с военной службы. Размеры таких выплат зависят от причины наступления инвалидности и группы, которую определит комиссия. РБК-Украина рассказывало, от чего зависит размер пенсиии по инвалидности военного.
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