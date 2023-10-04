"Военная" пенсия по выслуге лет в Украине: кто может получить и сколько

Одним из видов пенсий, на которую могут претендовать военные в Украине, является пенсия по выслуге лет. В то же время для ее получения есть ряд условий, в том числе увольнение.

Об этом рассказала представитель Святошинского РТЦК и СП младший сержант Вероника Чеканова, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"На пенсию по выслуге лет имеют право военнослужащие, имеющие на день увольнения выслугу 25 календарных лет и достигшие 45-летнего возраста", - рассказала она.

По словам Чекановой, данный вид пенсии назначается с момента увольнения военнослужащего из рядов ВСУ.

Размер пенсии

Представитель ТЦК и СП отметила, что пенсии исчисляются из размера денежного довольствия, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

"Максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет не более 70% от денежного довольствия", - пояснила она.

При этом из доплат в размерах 30, 50 и 100 тыс. грн согласно постановлению Кабмина от 24.02.2022 года № 168 ЕСВ не уплачивается. В расчет берутся суммы денежного довольствия за последние 24 месяца.

Расчет

Рассчитывается пенсия следующим образом: