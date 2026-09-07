"Військова машина" Росії "поглинула" ще 10,7 трильйона рублів

Федеральний бюджет Росії направив на війну проти України у першому півріччі 2026 нову рекордну суму. Цей бюджет склав 10,687 трильйона рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрахунки на основі даних Мінфіну РФ наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге та The Moscow Times.

Бюджет війни РФ зріс

Порівняно з тим же періодом минулого року витрати на армію та виробництво зброї збільшилися ще на 30%, або 2,46 трильйона рублів.

Щодо січня-червня 2024 року військовий бюджет РФ став більшим на 65% (+ 4,211 трильйона рублів). Порівняно з 2023 роком - на 145%, а якщо порівнювати з першим роком війни - на 285%.

Порівняно з довоєнним 2021-го витрати на армію підскочили більш ніж у 5 разів.

У середньому "військова машина" РФ "з'їдала":

1 780 000 000 000 рублів на місяць,

59 мільярдів рублів на день,

2,5 мільярдів рублів щогодини.

43,8% усіх видатків федерального бюджету пішло на війну, це "новий максимум за весь час", пише Клюге.

Загалом на фінансування армії та ОПК пішло 57,3% усіх грошей, що надійшли до бюджету Росії.

Якщо порівнювати з минулим часом, то:

роком раніше на війну витрачалося 39,2% видатків бюджету та 46,8% його доходів,

до війни - 20% та 19,8% відповідно.

Засекречені витрати

Рівно дві третини російського військового бюджету засекречено, випливає з розрахунків Клюге:

за перші шість місяців Кремль витратив за відкритими оборонними статтями лише 3,546 трильйонів рублів,

а за закритими - 7,141 трильйонів рублів.

"Тіньові" витрати російської скарбниці стали більшими на 42%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом - більш ніж у 7 разів.

Загальна сума на війну

Тож з початку 2022 року країна-агресорка витратила на армію і закупівлю зброї 57,144 трильйона рублів або 660 мільярдів доларів за поточним офіційним курсом.

Цю суму можна порівняти з усіма золотовалютними резервами Центробанку (720,3 мільярдів доларів на 1 серпня) і в 2,2 рази вище вартості золотого запасу РФ (292,8 мільярдів доларів).

У закон про бюджет-2026 уряд РФ спочатку закладав оборонні витрати на 6,7% ВВП. Але насправді вони перевищують план приблизно в 1,5 раза і за 6 місяців досягли 10,5% пів річного ВВП, підрахував Клюге.

Результатом став зростаючий бюджетний дефіцит, який на початок серпня досяг 6,45 трильйонів рублів і вдвічі перевищив запланований на весь рік рівень.