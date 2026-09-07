У ГУР оцінили, на скільки РФ вистачить ресурсів для ведення війни

Економіка Росії суттєво ослабла після повномасштабного вторгнення, однак наявних ресурсів для ведення війни проти України окупантам може вистачити ще на 2027 та 2028 роки.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки МОУ Олег Іващенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Укрінформу ".

За словами очільника української розвідки, агресор зараз перебуває у значно гіршому фінансовому становищі, ніж на початку війни. Головними проблемами російської системи є гостра нестача трудових ресурсів, стрімке зростання дефіциту федерального бюджету та загальне погіршення ситуації в банківському секторі.

Попри ці суттєві труднощі, РФ все ще зберігає значний запас міцності для продовження бойових дій на фронті.

"Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо. Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки", - наголосив Іващенко.

Як позбавити окупантів можливості воювати

За словами очільника ГУР, щоб остаточно виснажити військову машину агресора, потрібна злагоджена та жорстка робота України спільно з міжнародними партнерами. Ключову роль у цьому мають відіграти санкції, які повинні реально працювати та позбавляти ворога доступу до технологій.

"Ми розуміємо, з яких країн до РФ надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. З’являється багато компаній-прокладок, які завозять до Росії те, що потім працює на її воєнну машину проти нас", - зазначив Іващенко.