"Военная машина" России "поглотила" еще 10,7 триллиона рублей

Федеральный бюджет России направил на войну против Украины в первом полугодии 2026 года новую рекордную сумму. Этот бюджет составил 10,687 триллиона рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подсчеты на основе данных Минфина РФ научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге и The Moscow Times.

Бюджет войны РФ возрос

По сравнению с тем же периодом прошлого года расходы на армию и производство оружия увеличились еще на 30% или 2,46 триллиона рублей.

По отношению к январю-июню 2024 года военный бюджет РФ стал больше на 65% (+4,211 триллиона рублей). По сравнению с 2023 годом - на 145%, а если сравнивать с первым годом войны - на 285%.

По сравнению с довоенным 2021 расходы на армию подскочили более чем в 5 раз.

В среднем "военная машина" РФ "съедала":

1 780 000 000 000 рублей в месяц,

59 миллиардов рублей в день,

2,5 миллиарда рублей ежечасно.

43,8% всех расходов федерального бюджета ушло на войну, это "новый максимум за все время", пишет Клюге.

В целом на финансирование армии и ОПК ушло 57,3% всех поступивших в бюджет России денег.

Если сравнивать с прошлым временем, то:

годом ранее на войну тратилось 39,2% расходов бюджета и 46,8% его доходов,

до войны - 20% и 19,8% соответственно.

Засекреченные расходы

Ровно две трети российского военного бюджета засекречены, следует из расчетов Клюге:

за первые шесть месяцев Кремль потратил по открытым оборонным статьям лишь 3,546 триллиона рублей,

а по закрытым - 7,141 триллионов рублей.

"Теневые" расходы российской казны стали больше на 42% , а если сравнивать с довоенным периодом - более чем в 7 раз.

Общая сумма на войну

Так что с начала 2022 года страна-агрессор потратила на армию и закупку оружия 57,144 триллиона рублей или 660 миллиардов долларов по текущему официальному курсу.

Эта сумма сравнима со всеми золотовалютными резервами Центробанка (720,3 миллиарда долларов на 1 августа) и в 2,2 раза выше стоимости золотого запаса РФ (292,8 миллиарда долларов).

В закон о бюджете-2026 правительство РФ первоначально закладывало оборонные расходы на 6,7% ВВП. Но на самом деле они превышают план примерно в 1,5 раза и за 6 месяцев достигли 10,5% полугодового ВВП, подсчитал Клюге.

Результатом стал растущий бюджетный дефицит, который к началу августа достиг 6,45 триллиона рублей и вдвое превысил запланированный на весь год уровень.