У "Сбербанку" оцінили ймовірність перемоги Росії у війні у 7%

Аналітики російського "Сбербанку" оцінили вісім можливих сценаріїв завершення війни проти України. Шанс на військову перемогу Росії становить лише 7%.

Про це йдеться в аналітичній записці "Сценарії досягнення миру в конфлікті Росія-Україна", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Black Mirror .

Стверджується, що документ було отримано із листування глави "Сбербанку" Германа Грефа. Згідно з його положеннями, РФ має низку економічних і військових проблем.

Дефіцит бюджету за перший квартал становив 4,58 трлн рублів (55 млрд доларів) при річному плані у 3,8 трлн (45,6 млрд доларів). Ключова ставка - 15%, а нафтогазові доходи впали на 45,4%, до 1,44 трлн рублів (близько 17,3 млрд доларів). Через українські удари пошкоджено 10-15% нафтопереробних потужностей.

В оборонній промисловості бракує 80-400 тисяч працівників, мікроелектроніки, боєприпасів і двигунів. РФ втратила до 35% компонентів ППО, а її військові втрати оцінюються у 20-25 тисяч людей на місяць. Близько 90% нових контрактників, за оцінкою авторів, використовуються для поповнення втрат.

Вісім сценаріїв завершення війни

1. Вирішальна військова перевага РФ - 7%. Горизонт: 12-24 місяці.

Росія отримує контроль над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями в адміністративних межах, а також над Харківською областю.

Для цього РФ знадобиться мобілізація 300-500 тисяч людей, збільшення виробництва авіабомб, посилення ППО та прорив у створенні автономних роїв дронів, здатних координуватися за допомогою ШІ без операторів.

2. "Виснаження Заходу" - 12%. Горизонт: 12-18 місяців.

Захід скорочує підтримку України, після чого РФ отримує заморожені території, часткове зняття санкцій і гарантії невступу України до НАТО.

Передумовами мають стати падіння підтримки України у США нижче 30%, енергетична криза в Європі взимку 2026-2027 років та внутрішньополітична криза в Україні.

3. "Угода Трампа" - 32%. Горизонт: 6-12 місяців.

Трамп форсує домовленість до проміжних виборів у США в листопаді 2026 року. Війна заморожується за нинішньою лінією фронту, частину санкцій із РФ знімають, а вступ України до НАТО залишається заблокованим.

4. "Корейська заморозка" - 22%. Горизонт: 6-18 місяців.

Масштабні бойові дії припиняються без формального мирного договору, фронт стабілізується, але юридично війна триває. На низькому рівні зберігається війна дронів. Умовою є взаємне виснаження без можливості вирішального прориву.

5. Затяжна війна - 15%. Горизонт: 24-36 місяців.

Бойові дії тривають ще 2-3 роки. Росія втрачає 20-25 тисяч людей щомісяця, а її просування становить близько 100-200 метрів на день. Зберігаються удари по інфраструктурі та дронами.

Для України це означатиме подальшу гуманітарну й демографічну кризу. У записці згадуються 8 млн біженців за кордоном, 6 млн внутрішньо переміщених осіб і втрата значної частини покоління чоловіків 25-45 років. У РФ прогнозують зростання соціальної втоми, еміграції кваліфікованих кадрів і падіння народжуваності.

6. Мир на компромісних умовах - 5%. Горизонт: 12-24 місяці.

Сторони укладають мирний договір із територіальними поступками. РФ може повернути частину територій Херсонської та Запорізької областей в обмін на визнання Україною Криму та частини Донбасу. Київ отримує гарантії безпеки й шлях до ЄС, а питання НАТО відкладається на 15-25 років.

Передумовами можуть стати політичні зміни або одночасний тиск США, Китаю та ЄС.

7. Мир на умовах України та Європи - 2%. Горизонт: 24-36 і більше місяців.

Росія відступає до кордонів 2014 року або навіть 1991-го, Україна вступає до НАТО, а РФ виплачує репарації. Такий сценарій можливий лише у разі економічного колапсу РФ, катастрофічної військової поразки або зміни режиму.

8. "Дика карта" - 5%. Горизонт: непередбачуваний.

Сюди віднесли застосування РФ тактичної ядерної зброї, аварію або удар по ядерному об'єкту, пряме зіткнення Росії та НАТО, зміну влади в РФ чи Україні.

Також згадується "іранський каскад": зрив перемир'я США та Ірану, закриття Ормузької протоки, зростання Brent вище 200 доларів за барель і глобальна рецесія. Це могло б збільшити нафтові доходи РФ і змусити Захід переключити ресурси з України на Близький Схід.

Серед інших "диких карт" - технологічний прорив у сфері автономних роїв дронів, кібератаки на критичну інфраструктуру, квантові обчислення, нові архітектури ШІ та спрямована енергетична зброя.

Що прогнозують далі

У "Сбербанку" вважають, що найбільш сприятливе для РФ переговорне вікно припадає на літо-осінь 2026 року. Після цього позиції Москви можуть погіршитися через виснаження ліквідної частини Фонду національного добробуту - близько 4 трлн рублів (близько 48 млрд доларів) за темпу вилучення приблизно 400 млрд рублів (близько 4,8 млрд доларів) на квартал.

Водночас Європа, за прогнозом, збільшить витрати на переозброєння до 50-60 млрд доларів у 2027 році, а після проміжних виборів у США Трамп може втратити інтерес до укладення угоди.

Загалом "угода Трампа" та "корейська заморозка" мають 54% сумарної ймовірності. Таким чином, найбільш реалістичним результатом аналітики вважають замороження або компромісне припинення масштабних бойових дій, а не повну перемогу однієї зі сторін.