Військова машина Путіна отримує мільярди: сенатори звинуватили Трампа в провалі санкцій

Кілька американських сенаторів-демократів вважають, що адміністрація президента Дональда Трампа слабо дотримується санкцій проти російського експортного терміналу Арктик СПГ-2.
Про це йдеться в заяві чотирьох членів Сенату США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сенатори звернули увагу, що з серпня оператор Арктик СПГ-2, "Новатек" (NVTK.MM), який частково належить найближчим соратникам російського диктатора Володимира Путіна, продав близько 14 партій СПГ, надавши китайським покупцям знижки приблизно в 30-40%.
"Це ще один приклад того, як Дональд Трамп не чинить тиску на Путіна і не приводить Росію за стіл переговорів", - наголошується в заяві сенаторів Елізабет Воррен, Тіма Кейна, Кріса Ван Холлена та Анджели Олсбрукс.
Вони наголошують, що продаж СПГ з Arctic LNG 2 є "джерелом енергетичних доходів вартістю в мільярди для військової машини Путіна, яке раніше було порушене завдяки послідовним і цільовим санкціям США".
Колишній президент Джо Байден уперше ввів санкції проти проєкту Арктик СПГ-2 наприкінці 2023 року.
Сенатори додали, що Конгрес має вимагати проведення перевірки будь-якого пропонованого ослаблення санкцій США, введених проти Росії за її вторгнення в Україну, "замість того, щоб дозволяти Трампу відмовитися від решти критично важливого важеля тиску".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у жовтні ввів проти Росії нові санкції. Вони були націлені на нафтові компанії РФ - "Лукойл" і "Роснефть".
Обмеження змусили індійські нафтопереробні заводи відмовлятися від купівлі російської нафти.
Також 11 листопада стало відомо, що один із найбільших НПЗ у Китаї припиняє закупівлі російської нафти.