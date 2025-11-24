RU

Экономика Авто Tech

Военная машина Путина получает миллиарды: сенаторы обвинили Трампа в провале санкций

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Несколько американских сенаторов-демократов считают, что администрация президента Дональда Трампа слабо соблюдает санкции против российского экспортного терминала Арктик СПГ-2.

Об этом сказано в заявлении четырех членов Сената США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сенаторы обратили внимание, что с августа оператор Арктик СПГ-2, "Новатэк" (NVTK.MM), который частично принадлежит ближайшим соратникам российского диктатора Владимира Путина, продал около 14 партий СПГ, предоставив китайским покупателям скидки примерно в 30-40%.

"Это еще один пример того, как Дональд Трамп не оказывает давления на Путина и не приводит Россию за стол переговоров", - отмечается в заявлении сенаторов Элизабет Уоррен, Тима Кейна, Криса Ван Холлена и Анджелы Олсбрукс.

Они отмечают, что продажа СПГ с Arctic LNG 2 представляет собой "источник энергетических доходов стоимостью в миллиарды для военной машины Путина, который ранее был нарушен благодаря последовательным и целевым санкциям США".

Бывший президент Джо Байден впервые ввел санкции против проекта Арктик СПГ-2 в конце 2023 года.

Сенаторы добавили, что Конгресс должен требовать проведения проверки любого предлагаемого ослабления санкций США, введенных против России за ее вторжение в Украину, "вместо того чтобы позволять Трампу отказаться от остальной части критически важного рычага давления".

Новые санкции США

Напомним, президент США Дональд Трамп в октябре ввел против России новые санкции. Они были нацелены на нефтяные компании РФ - "Лукойл" и "Роснефть".

Ограничения вынудили индийские нефтеперерабатывающие заводы отказываться от покупки российской нефти.

Также 11 ноября стало известно, что один из крупнейших НПЗ в Китае прекращает закупки российской нефти.

Российская ФедерацияДональд ТрампСенат СШАГазКонгресс СШАВойна в Украине