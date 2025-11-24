Военная машина Путина получает миллиарды: сенаторы обвинили Трампа в провале санкций

Сенаторы обратили внимание, что с августа оператор Арктик СПГ-2, "Новатэк" (NVTK.MM), который частично принадлежит ближайшим соратникам российского диктатора Владимира Путина, продал около 14 партий СПГ, предоставив китайским покупателям скидки примерно в 30-40%.

"Это еще один пример того, как Дональд Трамп не оказывает давления на Путина и не приводит Россию за стол переговоров", - отмечается в заявлении сенаторов Элизабет Уоррен, Тима Кейна, Криса Ван Холлена и Анджелы Олсбрукс.

Они отмечают, что продажа СПГ с Arctic LNG 2 представляет собой "источник энергетических доходов стоимостью в миллиарды для военной машины Путина, который ранее был нарушен благодаря последовательным и целевым санкциям США".

Бывший президент Джо Байден впервые ввел санкции против проекта Арктик СПГ-2 в конце 2023 года.

Сенаторы добавили, что Конгресс должен требовать проведения проверки любого предлагаемого ослабления санкций США, введенных против России за ее вторжение в Украину, "вместо того чтобы позволять Трампу отказаться от остальной части критически важного рычага давления".