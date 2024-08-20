Військова комендатура повністю забезпечує життєдіяльність цивільних у Курській області, - МВС

Своїми діями у Курській області Україна показує, що є відповідальною державою щодо підписаних нею конвенцій. Військова комендатура повністю забезпечує життєдіяльність цивільних у російському регіоні.
Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів журналістам у рамках Конгресу місцевих та регіональних влад у Кропивницькому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Ми не окуповували ці території, не встановлювали ніякої влади. Там діє військова комендатура, і ті люди, які там позалишалися, отримують від військових гуманітарку і ліки. Це прописано у Женевських конвенціях. Це не бажання показатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна - це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій", - сказав Клименко.
За його словами, військові передають МВС свій запит, а поліцейські передають військовим через поліцію і ДСНС все необхідне для цивільних росіян.
"А це - люди. 90% з них - у віці 60+. Є онкохворі, є хворі на цукровий діабет, і вони не отримують ліки. І ми не маємо права їх залишити там помирати. Тому відбувається така робота. Військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де наші війська проводять оборонну операцію", - наголосив глава МВС.
Нагадаємо, українські військові вже два тижні проводять операцію у Курській області. ЗСУ прорвали кордон та взяли під контроль низку населених пунктів у російському регіоні.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за період ведення наступу на території Курської області українські війська просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км, заволоділи 1263 квадратними кілометрами території та взяли під контроль 93 населені пункти.
Також ЗСУ активно беруть в полон російських військових для поповнення обмінного фонду.
Окрім того, Україна створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.
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