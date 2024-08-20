Військова комендатура повністю забезпечує життєдіяльність цивільних у Курській області, - МВС

"Ми не окуповували ці території, не встановлювали ніякої влади. Там діє військова комендатура, і ті люди, які там позалишалися, отримують від військових гуманітарку і ліки. Це прописано у Женевських конвенціях. Це не бажання показатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна - це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій", - сказав Клименко.

За його словами, військові передають МВС свій запит, а поліцейські передають військовим через поліцію і ДСНС все необхідне для цивільних росіян.

"А це - люди. 90% з них - у віці 60+. Є онкохворі, є хворі на цукровий діабет, і вони не отримують ліки. І ми не маємо права їх залишити там помирати. Тому відбувається така робота. Військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де наші війська проводять оборонну операцію", - наголосив глава МВС.