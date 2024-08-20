Военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность гражданских в Курской области, - МВД

Своими действиями в Курской области Украина показывает, что является ответственным государством в отношении подписанных ею конвенций. Военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность гражданских в российском регионе.
Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал журналистам в рамках Конгресса местных и региональных властей в Кропивницком, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Мы не оккупировали эти территории, не устанавливали никакой власти. Там действует военная комендатура, и оставшиеся там люди получают от военных гуманитарку и лекарства. Это прописано в Женевских конвенциях. Это не желание показаться добрыми, это вопрос ответственности государства. И мы показываем, что Украина - это ответственное государство, которое придерживается подписанных им конвенций", - сказал Клименко.
По его словам, военные передают МВД свой запрос, а полицейские передают военным через полицию и ГСЧС все необходимое для гражданских россиян.
"А это - люди. 90% из них - в возрасте 60+. Есть онкобольные, есть больные сахарным диабетом, и они не получают лекарства. И мы не имеем права их оставить там умирать. Поэтому происходит такая работа. Военная комендатура обеспечивает полностью жизнедеятельность тех регионов, где наши войска проводят оборонительную операцию", - подчеркнул глава МВД.
Напомним, украинские военные уже две недели проводят операцию в Курской области. ВСУ прорвали границу и взяли под контроль ряд населенных пунктов в российском регионе.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, за период ведения наступления на территории Курской области украинские войска продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км, завладели 1263 квадратными километрами территории и взяли под контроль 93 населенных пункта.
Также ВСУ активно берут в плен российских военных для пополнения обменного фонда.
Кроме того, Украина создала в Курской области военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.
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