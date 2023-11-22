Військова допомога від Німеччини та візит Шарля Мішеля: новини за 21 листопада

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус про оголосив про новий пакет допомоги Україні. А до Києва приїхав і голова Європейської ради Шарль Мішель.

Війна Росії проти України: останні новини

Сили ППО вночі збили 10 "Шахедів" та ракету

Окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету “Іскандер-К” та 10 ударних БпЛА.

У Київ з візитом прибув президент Євроради Шарль Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель вірить, що на саміті в грудні буде ухвалено позитивні рішення, що стосуються процесу переговорів про вступ України до ЄС.

"Я абсолютно переконаний, що нам потрібно, що ми повинні прийняти позитивне рішення, і нам потрібно переконати всі держави-члени. І це не рішення "так" чи "ні", тому що є звіт Комісії. Є певні нюанси, які нам потрібно враховувати, але я щиро сподіваюся, що ми ухвалимо позитивне рішення, подамо позитивний сигнал", - сказав Мішель.

Він також вважає, що і Україна, і ЄС повинні виконати свою частину роботи в питанні подальшого розширення Євросоюзу до 2030 року.

"Це наш обов'язок з обох сторін - підготуватися до 2030 року. Це не означає, що у 2030 році автоматично з'являться нові члени. Це означає, що до 2030 року ми повинні бути готові з обох сторін. Це означає, що ЄС має провести необхідні реформи, щоб переконатися, що ми впливові, що ми гнучкі, готові діяти і реагувати, коли це необхідно, з боку ЄС", - сказав Мішель.

Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"

За даними джерел РБК-Україна, українські воїни завдали удару по скупченню окупантів зі 810-ї бригади морської піхоти РФ у Херсонській області. Це сталося в День ракетно-артилерійських військ РФ (19 листопада) - росіяни проводили нагородження. Ворог зазнав значних втрат: десятки загиблих та ще більше поранених, серед них і командувачі.

Військова допомога від Німеччини

За словами Пісторіуса, до нового пакету військової допомоги увійдуть увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

"Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", - сказав Пісторіус.

Умєров відповів, чи розглядають питання відставки топ-генералів

Глава Міноборони Рустем Умєров заявив, що в питанні зміни українських командувачів рішень не було ухвалено. Але якщо такі зміни й будуть, то про це проінформують громадськість.

"Тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі обговорюємо. У цьому плані маємо сказати, що рішення поки не прийнято, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито спілкуватимемося з вами", - сказав він.

В Україні переселенців очікує багато нововведень

Кабінет міністрів України вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку переселенців і виплат їм держдопомоги.

Зокрема, ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися (раніше виплати припинялися на наступний місяць).

НАБУ та САП викрили підприємця, який пропонував хабар Кубракову

НАБУ і САП викрили ще двох осіб, які намагалися підкупити віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

За даними слідства, власник приватного товариства-забудовника та директорка держпідприємства пропонували міністру нерухомість загальною площею понад 5200 квадратних метрів орієнтовною вартістю понад 170 мільйонів гривень. За це чиновник мав залишити в силі угоди про будівництво ЖК на земельній ділянці міністерства.

У Зеленського назвали причину різких заяв Орбана щодо України

На думку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан робить різкі заяви про Україну через те, що він хоче отримати певні переваги від Єврокомісії.

"Він (Орбан - ред.) використовує тему України, але в нього є свої відносини з Європейською комісією - він хоче отримати певні переваги в таких-то напрямках", - заявив Подоляк.

Іран може готуватися до надання Росії балістичних ракет, - Білий дім

За словами представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, в Білому домі стурбовані тим, що Іран готується передати РФ балістичні ракети.

Також він заявив, що ПВК "Вагнера" готується надати ППО для "Хезболли" чи Ірану за вказівкою російської влади.