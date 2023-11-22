Військова допомога від Німеччини та візит Шарля Мішеля: новини за 21 листопада
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус про оголосив про новий пакет допомоги Україні. А до Києва приїхав і голова Європейської ради Шарль Мішель.
РБК-Україна зібрало головні новини за 21 листопада.
Війна Росії проти України: останні новини
- Міністерство оборони України проінформувало про спроби двох компаній зірвати закупівлі продуктів харчування для Збройних Сил.
- Представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Штати висловлюють стурбованість військовим співробітництвом Росії та Північної Кореї.
- Росія використовує тактику гібридної війни, щоб штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні.
Сили ППО вночі збили 10 "Шахедів" та ракету
Окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету “Іскандер-К” та 10 ударних БпЛА.
У Київ з візитом прибув президент Євроради Шарль Мішель
Президент Європейської ради Шарль Мішель вірить, що на саміті в грудні буде ухвалено позитивні рішення, що стосуються процесу переговорів про вступ України до ЄС.
"Я абсолютно переконаний, що нам потрібно, що ми повинні прийняти позитивне рішення, і нам потрібно переконати всі держави-члени. І це не рішення "так" чи "ні", тому що є звіт Комісії. Є певні нюанси, які нам потрібно враховувати, але я щиро сподіваюся, що ми ухвалимо позитивне рішення, подамо позитивний сигнал", - сказав Мішель.
Він також вважає, що і Україна, і ЄС повинні виконати свою частину роботи в питанні подальшого розширення Євросоюзу до 2030 року.
"Це наш обов'язок з обох сторін - підготуватися до 2030 року. Це не означає, що у 2030 році автоматично з'являться нові члени. Це означає, що до 2030 року ми повинні бути готові з обох сторін. Це означає, що ЄС має провести необхідні реформи, щоб переконатися, що ми впливові, що ми гнучкі, готові діяти і реагувати, коли це необхідно, з боку ЄС", - сказав Мішель.
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
За даними джерел РБК-Україна, українські воїни завдали удару по скупченню окупантів зі 810-ї бригади морської піхоти РФ у Херсонській області. Це сталося в День ракетно-артилерійських військ РФ (19 листопада) - росіяни проводили нагородження. Ворог зазнав значних втрат: десятки загиблих та ще більше поранених, серед них і командувачі.
Військова допомога від Німеччини
За словами Пісторіуса, до нового пакету військової допомоги увійдуть увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.
"Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", - сказав Пісторіус.
Умєров відповів, чи розглядають питання відставки топ-генералів
Глава Міноборони Рустем Умєров заявив, що в питанні зміни українських командувачів рішень не було ухвалено. Але якщо такі зміни й будуть, то про це проінформують громадськість.
"Тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі обговорюємо. У цьому плані маємо сказати, що рішення поки не прийнято, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито спілкуватимемося з вами", - сказав він.
В Україні переселенців очікує багато нововведень
Кабінет міністрів України вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку переселенців і виплат їм держдопомоги.
Зокрема, ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися (раніше виплати припинялися на наступний місяць).
НАБУ та САП викрили підприємця, який пропонував хабар Кубракову
НАБУ і САП викрили ще двох осіб, які намагалися підкупити віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.
За даними слідства, власник приватного товариства-забудовника та директорка держпідприємства пропонували міністру нерухомість загальною площею понад 5200 квадратних метрів орієнтовною вартістю понад 170 мільйонів гривень. За це чиновник мав залишити в силі угоди про будівництво ЖК на земельній ділянці міністерства.
У Зеленського назвали причину різких заяв Орбана щодо України
На думку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан робить різкі заяви про Україну через те, що він хоче отримати певні переваги від Єврокомісії.
"Він (Орбан - ред.) використовує тему України, але в нього є свої відносини з Європейською комісією - він хоче отримати певні переваги в таких-то напрямках", - заявив Подоляк.
Іран може готуватися до надання Росії балістичних ракет, - Білий дім
За словами представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, в Білому домі стурбовані тим, що Іран готується передати РФ балістичні ракети.
Також він заявив, що ПВК "Вагнера" готується надати ППО для "Хезболли" чи Ірану за вказівкою російської влади.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.