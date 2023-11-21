ua en ru
Вт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія використовує тактику гібридної війни для нової міграційної кризи в Європі, - ISW

Вівторок 21 листопада 2023 02:31
UA EN RU
Росія використовує тактику гібридної війни для нової міграційної кризи в Європі, - ISW Фото: РФ використовує тактику гібридної війни для нової міграційної кризи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія використовує тактику гібридної війни, щоб штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Тактика гібридної війни на російсько-фінському кордоні аналогічна тому, як Росія та Білорусь створили міграційну кризу на польському кордоні у 2021 році, і, ймовірно, аналогічним чином спрямована на дестабілізацію НАТО.

Тоді Кремль скористався сфабрикованою кризою 2021 року, щоб помилково звинуватити НАТО в агресії проти Білорусі. У РФ неодноразово заявляли, що прийматимуть будь-які контрзаходи, які вважають за необхідне, для забезпечення власної безпеки. Експерти ISW переконані, що спроба створення міграційної кризи у Фінляндії – це один із кроків щодо дестабілізації політичної ситуації в країнах НАТО.

Фінляндія закрила кордон із РФ

Раніше Фінляндія вирішила закрити чотири пункти пропуску на кордоні з Росією. Це пояснили великою кількістю біженців, які шукають притулку. З 18 листопада на кордон із Росії прибуло близько 300 прохачів притулку, переважно з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії.

Зазначається, що російські прикордонники супроводжують та перевозять мігрантів до фінського кордону. В уряді Фінляндії також зазначають, що є ознаки того, що іноземна влада відіграла свою роль у наданні допомоги біженцям у незаконному перетині кордону. Кремль спростував звинувачення Фінляндії у причетності Росії до створення штучного припливу мігрантів.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія може повністю закрити кордон із Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект. Він має стати запасним заходом на випадок, якщо кількість прохачів притулку у Фінляндії різко збільшиться. Уряд хоче побачити, як закриття чотирьох пунктів пропуску вплине на кількість осіб, які просять притулок, перш ніж вживати більш серйозних заходів на кордоні.

Також на тлі міграційної кризи в країні розпочали зведення тимчасових огорож на кордоні з Росією. Збройні сили надають допомогу у будівництві прикордонникам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия Російська Федерація НАТО Гібридна війна
NEWS
Страйк на кордоні. Чого хочуть польські перевізники та чому блокують фури з України
Страйк на кордоні. Чого хочуть польські перевізники та чому блокують фури з України
DAILY
Шлях ветерана: виклики, стереотипи та перспективи
Руслана ВеличкоВ.о. виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Шлях ветерана: виклики, стереотипи та перспективи