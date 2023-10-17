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Байден завтра відвідає Ізраїль

Вівторок 17 жовтня 2023 03:55
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Байден завтра відвідає Ізраїль Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден у середу, 18 жовтня, відвідає Ізраїль. Своїм візитом він має намір продемонструвати підтримку одному із ключових союзників у регіоні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що під час свого візиту Байден прагне надіслати сусіднім країнам рішучий сигнал про те, що США підтримують Ізраїль. Раніше Білий дім пообіцяв воюючій країні військову підтримку, а також відправив у регіон американські авіаносці та морських піхотинців.

Байден висловив підтримку Ізраїлю

Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив, що США - наймогутніша нація в історії світу і має можливості та зобов'язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.

Раніше Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

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