Військова допомога Британії: системи Raven і Gravehawk уже на озброєнні України

Велика Британія посилює ППО України, постачаючи сучасні системи ближньої та дальньої дії для захисту від російських повітряних загроз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію UK Defence Journal.
У міру продовження активної фази війни Україна отримує нові британські системи протиповітряної оборони, призначені для захисту військ і критичної інфраструктури від атак з повітря.
Ці постачання включають як уже розгорнуті Raven, так і прототипи далекобійних систем Gravehawk.
Згідно з письмовою відповіддю британського парламенту від 6 січня 2026 року, в Україну поставлено 13 систем ППО Raven.
Міністр у справах ветеранів Ел Карнс зазначив: "13 систем протиповітряної оборони RAVEN вже передано Україні, що дає змогу українським підрозділам швидко захищатися від російських повітряних загроз".
Raven призначена для боротьби з безпілотниками, літаками і вертольотами поблизу лінії фронту та адаптує ракету AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для наземного застосування.
Система забезпечує потенціал, що швидко розгортається, дозволяючи українським військам реагувати на загрози оперативно, з обмеженою можливістю ураження крилатих ракет.
Міністерство оборони також підтвердило прогрес із системою Gravehawk.
"Наразі в Україну поставлено два прототипи систем протиповітряної оборони GRAVEHAWK", - повідомив Карнс.
За його словами, з решти 15 систем за контрактом перша партія буде поставлена найближчим часом.
Gravehawk призначений для захисту стратегічно важливих об'єктів України від далекобійних ударів РФ і стане ключовим елементом зміцнення обороноздатності країни.
Нагадуємо, що Україна отримає додаткове посилення протиповітряної оборони на тлі постійних атак по енергетиці та критичній інфраструктурі. Велика Британія надсилає автоматизовані турелі та ракети для знищення російських безпілотників у рамках зимового пакета ППО вартістю 600 мільйонів фунтів стерлінгів, розрахованого на захист міст і стратегічних об'єктів.
Зазначимо, що США призупинили постачання частини зенітних ракет для ППО та інших високоточних боєприпасів в Україну через занепокоєння станом власних запасів озброєнь.