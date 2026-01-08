Військова допомога Британії: системи Raven і Gravehawk уже на озброєнні України

Нагадуємо, що Україна отримає додаткове посилення протиповітряної оборони на тлі постійних атак по енергетиці та критичній інфраструктурі. Велика Британія надсилає автоматизовані турелі та ракети для знищення російських безпілотників у рамках зимового пакета ППО вартістю 600 мільйонів фунтів стерлінгів, розрахованого на захист міст і стратегічних об'єктів.

Зазначимо, що США призупинили постачання частини зенітних ракет для ППО та інших високоточних боєприпасів в Україну через занепокоєння станом власних запасів озброєнь.