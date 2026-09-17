Військова база США може з'явитися у Польщі найближчим часом, - Трамп

Інші заяви Трампа

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував важливі рішення щодо подальшого перебігу війни з Іраном та можливе швидке врегулювання російсько-українського конфлікту.

Наразі Збройні сили США підтримують присутність у регіоні Близького Сходу на рівні, достатньому для можливого відновлення бойових дій. Попри це, Вашингтон готується ухвалити переломне рішення щодо Ірану.

Водночас Трамп торкнувся і теми війни Росії проти України. За його словами, завершення російсько-українського конфлікту може бути досягнуто вже найближчим часом.

При цьому американський лідер наголосив, що вважає цю війну найскладнішою серед усіх протистоянь, які він намагався врегулювати.