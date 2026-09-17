Военная база США может появиться в Польше в ближайшее время, - Трамп

Другие заявления Трампа

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал важные решения по дальнейшему ходу войны с Ираном и возможное скорейшее урегулирование российско-украинского конфликта.

В настоящее время Вооруженные силы США поддерживают присутствие в регионе Ближнего Востока на уровне, достаточном для возможного возобновления боевых действий. Несмотря на это, Вашингтон готовится принять переломное решение по Ирану.

В то же время Трамп затронул и тему войны России против Украины. По его словам, завершение российско-украинского конфликта может быть достигнуто уже в ближайшее время.

При этом американский лидер подчеркнул, что считает эту войну самой сложной из всех противостояний, которые он пытался урегулировать.